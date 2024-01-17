В Кировоградской области обезвредили боевые части ракет 'Кинжал', которые не разорвались при обстреле. Фото и видео

В Кировоградской области взрывотехники обезвредили две боеголовки российских аэробалистических ракет "Кинжал". Их сбили украинские силы противовоздушной обороны, снаряды не разорвались, их остатки обнаружили в поле.

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Об этом сообщили в Нацполиции Украины. Сотрудники отдела взрывотехнической службы произвели контролируемый подрыв вражеских снарядов 17 января, в сети обнародовали фото и видео процесса.

Прибывшие на место падения ракет полицейские-взрывотехники сначала осторожно изъяли из почвы боевые части снарядов и разрядили их.

Затем ракеты вывезли на безопасное расстояние и уничтожили путем подрыва накладного заряда взрывчатого вещества.

Остатки ракет собрали, их используют в качестве доказательства военных преступлений российских оккупационных сил.

Напомним, недавно в Киеве обезвредили боевую часть российской ракеты, которая не разорвалась при обстреле. Это был аэробалистический гиперзвуковой "Кинжал", который по столице выпустила страна-агрессор Россия.

Как сообщал OBOZ.UA, российские ракеты становятся менее качественными. Они часто не долетают до своих целей и падают на открытой местности. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, во время массированной атаки 13 января более 20 воздушных средств врага не достигли целей.

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