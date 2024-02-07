Россия по меньшей мере 9 раз запускала против Украины ракеты, полученные от КНДР – США в ООН

Государство-террорист Россия не менее 9 раз запускала против Украины баллистические ракеты, полученные от КНДР. Обе страны должны быть наказаны.

Об этом на заседании Совета Безопасности заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд. Он подчеркнул, что своими действиями эти государства подрывают многолетние обязательства по резолюциям Совбеза ООН.

"Эти незаконные поставки оружия и потенциальная передача технологий из России в КНДР подрывают региональную стабильность и глобальный режим нераспространения, а также доверие к Совету Безопасности", – отметил Вуд.

Он назвал РФ единственным агрессором в мире и выразил убеждение, что только Москва может остановить войну. Также заместитель постпреда США при ООН отметил, что, хотя кремлевский диктатор Путин и не заинтересован в ее завершении, Украина продолжает искать пути к справедливому миру.

Напомним, на ракете, которую оккупанты запустили по Харькову во время массированной атаки 2 января 2024 года, обнаружили рукописный корейский символ. Эксперты предположили, что страна-агрессор получила это вооружение от Северной Кореи.

Ранее Белый дом сообщил, что КНДР предоставила России несколько десятков баллистических ракет, часть из которых государство-террорист использовало для поражения украинских целей в конце декабря и начале января.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание DW считает, что Северная Корея получит не менее миллиарда долларов от нового соглашения о поставках оружия в Россию. Это может возродить подорванную санкциями экономику КНДР, ведь бюджет этой маленькой страны в 2023 году составил всего 24,5 миллиарда долларов.

– В Белом доме сообщили, что углубление отношений между РФ и КНДР вызывает беспокойство в Вашингтоне. Это может оказать влияние на безопасность в регионе Корейского полуострова, а также в Европе.

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