Россия продолжает обстреливать Украину ракетами КНДР: в Белом доме озвучили все случаи

Соединенные Штаты Америки получили доказательства того, что российские террористы в последние дни продолжали атаковать баллистическими ракетами северокорейского производства мирные города Украины. США и дальше будут вводить санкции против тех, кто способствует незаконной передаче оружия агрессору.

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Такое заявление сделал координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом он сказал во вторник, 9 января, на пресс-брифинге.

"Как я говорил с этой трибуны на прошлой неделе, КНДР недавно передала России пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет. С тех пор Россия применила эти ракеты против Украины на прошлой неделе", – сказал Кирби.

Он напомнил, что американская сторона уже сообщала о первом известном запуске Россией северокорейской баллистической ракеты над Украиной 30 декабря. В дальнейшем, 2 января, оккупанты выпустили около 10 ракет по Запорожью, Киеву, Харькову и другим городам.

Затем, 6 января, российские военные снова запустили многочисленные северокорейские баллистические ракеты по Украине.

"Мы до сих пор оцениваем последствия этих ударов, но можем подтвердить, что по крайней мере одна из них попала по Харькову", – подчеркнул представитель Белого дома.

В этой связи он отметил, что США присоединились к совместному заявлению глав внешнеполитических ведомств 47 стран, осуждающих экспорт из Северной Кореи и приобретение Россией северокорейских баллистических ракет и использование этого оружия в Украине.

Кирби заверил, что Соединенные Штаты и дальше будут вводить санкции против тех, кто способствует незаконной передаче оружия РФ.

В то же время, он отметил, что наиболее эффективной поддержкой США для Украины является принятие Конгрессом новых мер помощи Украине без дальнейших промедлений.

Напомним, Россия получила от Северной Кореи баллистические ракеты в обход международных санкций и использует их в войне с Украиной. Во время последних атак на нашу страну РФ использовала, в частности, и северокорейскую "баллистику".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия собирается импортировать из Ирана баллистические ракеты малой дальности, что усилит способность Москвы уничтожать инфраструктуру Украины. Снабжение иранских ракет в РФ может состояться уже этой весной.

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