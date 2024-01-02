Горящие квартиры и изуродованные авто: житель дома в Харькове, раненый во время атаки, показал последствия удара РФ. Видео

Утром 2 января российская террористическая армия атаковала ракетами жилые кварталы Харькова. Пострадавшие жители областного центра показали первые секунды после взрывов.

Видео дня

Вследствие теракта многоэтажные жилые дома получили существенные повреждения. Видео очевидца обстрела опубликовано в Telegram.

Пострадавший от взрыва российских ракет мужчина снял на видео горящий многоэтажный жилой дом. Из-за мощной взрывной волны в доме выбило почти все окна.

Кроме того, были повреждены десятки транспортных средств. Житель Харькова на видео рассказал, что получил ранение, но, к счастью, остался жив. При этом мужчина показал свою квартиру, которая также получила значительные повреждения.

По информации харьковского городского головы Игоря Терехова, российские оккупанты нанесли удары гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Также он отметил, что в результате террористической атаки россиян по жилым домам Харькова есть один погибший человек и 45 раненых, из которых пятеро дети в возрасте от 6-ти до 13-ти лет.

Напомним, утром 2 января российские террористы запустили по территории Украины 99 ракет разного типа. Силами противовоздушной обороны большинство вражеских целей было уничтожено. В частности, было сбило 62 крылатые ракеты и 10 аэробаллистических ракет "Кинжал".

Ранее сообщалось, что серия мощных взрывов прогремела в том числе и в Харькове. В результате обстрела один человек погиб, десятки получили ранения. В центре города зафиксировано несколько прилетов.

Как сообщал OBOZ.UA, силами противовоздушной обороны большинство вражеских средств 2 января было уничтожено. В частности, было сбило 62 крылатые ракеты и 10 аэробаллистических ракет "Кинжал".

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