Оккупанты ночью атаковали Украину 16 'Шахедами': силы ПВО сбили 10 дронов

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь с 8 на 9 февраля уничтожили в небе 10 из 16 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. Оккупанты запустили их с северо-восточного и южного направлений.

Известно о попадании в Змиевской громаде Харьковщины. О результатах отражения вражеской атаки рассказали в Воздушных силах ВСУ.

По данным военных, в ночь на пятницу враг направил по Украине 16 ударных БПЛА с мыса Чауда (временно оккупированный Крым) и Курской области РФ.

К отражению очередного воздушного нападения Воздушные силы и Силы обороны привлекли подразделения мобильных огневых групп. Защитникам удалось сбить 10 дронов на Николаевщине, Херсонщине и Харьковщине.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 8 февраля силы ПВО обезвредили 11 из 17 российских "Шахедов" в пределах четырех регионов. Были зафиксированы попадания в Одесской и Николаевской областях, повреждения из-за падения обломков на Винниччине.

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