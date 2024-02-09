Оккупанты ударили беспилотниками по Харьковщине: горели отель и комплекс отдыха. Фото и видео

Войска Российской Федерации ночью 9 февраля атаковали беспилотниками типа Shahed гражданскую инфраструктуру Змиевской громады на Харьковщине. Горели отель и комплекс отдыха (летняя площадка и ресторан).

Огонь также зацепил три легковых автомобиля. Об обстреле сообщил на своем канале в Telegram глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"После полуночи оккупанты нанесли удары беспилотниками... Пострадал гражданский мужчина-охранник, медицинскую помощь оказали на месте", – рассказал чиновник.

В областной прокуратуре уточнили, что 46-летний охранник от госпитализации отказался.

В результате других ударов повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса отдыха, столовая.

Синегубов подчеркнул, что вражескими обстрелами была повреждена и уничтожена исключительно гражданская инфраструктура.

По информации прокуратуры, ночью противник применил против громады пять Shahed.

Одно из попаданий зафиксировано на территории ресторанного комплекса: произошел пожар площадью 300 квадратных метров, пострадал один гражданский. Еще три прилета были в частном жилищном секторе. Там тоже возник пожар, повреждены дома. В результате пятого попадания беспилотника частично разрушено здание базы отдыха.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По информации Воздушных сил ВСУ, ночь с 8 на 9 февраля российские армейцы запустили 16 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 иранской разработки с мыса Чауда (временно оккупированный Крым. Украина) и Курской области (РФ).

Силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать 10 ударных БПЛА противника.

Как писал OBOZ.UA:

– Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подсчитал, что 8 февраля наши защитники уничтожили 910 оккупантов.

– На фронте за сутки произошло 65 боевых столкновений. Самые ожесточенные бои идут в районе Авдеевки Донецкой области.

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