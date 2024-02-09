Силы обороны поразили два склада БК врага, под Авдеевкой идут тяжелые бои – Генштаб

Накануне, 8 февраля Силы обороны поразили два склада боеприпасов и логистический хаб российских оккупантов. Также с помощью авиации воины атаковали семь районов сосредоточения живой силы, техники и вооружения врага.

Тем временем на фронте за сутки произошло 65 боевых столкновений, самые ожесточенные бои идут в районе Авдеевки. О ситуации на поле боя рассказали в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Украинские воины продолжают наносить урон российским оккупационным войскам по всей линии фронта. Захватчики теряют как живую силу, так и технику и вооружение.

Накануне авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 складам боеприпасов, 2 артиллерийским средствам и 1 логистическому хабу противника.

Всего за сутки по всей линии фронта произошло 65 боевых столкновений.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили 5 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 4 атаки противника возле Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника вблизи Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Силы обороны держат оборону и наносят врагу значительные потери. За сутки они отбили 19 атак оккупантов в районе Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 16 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака оккупантов западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают держать позиции и отражать штурмы оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурма.

Не прекращал враг накануне и обстреливать территорию Украины. В общей сложности оккупационные войска за сутки нанесли 13 ракетных и 66 авиационных ударов, совершили 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары враг нанес по населенным пунктам Старица, Ивановка, Кисловка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Константиновка, Александрополь, Авдеевка, Курахово, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области; Новодаровка, Орехов Запорожской области; Качкаровка, Красный Маяк Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Напомним, в вечерней оперативной сводке 8 февраля в Генштабе рассказали, что ВСУ отбили попытку штурма оккупантов и продолжают удерживать плацдармы на левобережье Днепра. По линии фронта произошло 52 боевых столкновения.

Также сообщалось, что накануне бойцы ВСУ сбили вертолет и ликвидировали 910 захватчиков за сутки.