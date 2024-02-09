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Силы обороны поразили два склада БК врага, под Авдеевкой идут тяжелые бои – Генштаб

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
1,9 т.
Силы обороны поразили два склада БК врага, под Авдеевкой идут тяжелые бои – Генштаб

Накануне, 8 февраля Силы обороны поразили два склада боеприпасов и логистический хаб российских оккупантов. Также с помощью авиации воины атаковали семь районов сосредоточения живой силы, техники и вооружения врага.

Тем временем на фронте за сутки произошло 65 боевых столкновений, самые ожесточенные бои идут в районе Авдеевки. О ситуации на поле боя рассказали в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Украинские воины продолжают наносить урон российским оккупационным войскам по всей линии фронта. Захватчики теряют как живую силу, так и технику и вооружение.

Накануне авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 складам боеприпасов, 2 артиллерийским средствам и 1 логистическому хабу противника.

Всего за сутки по всей линии фронта произошло 65 боевых столкновений.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили 5 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Силы обороны поразили два склада БК врага, под Авдеевкой идут тяжелые бои – Генштаб

На Лиманском направлении украинские воины отразили 4 атаки противника возле Тернов Донецкой области.

Силы обороны поразили два склада БК врага, под Авдеевкой идут тяжелые бои – Генштаб

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника вблизи Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

Силы обороны поразили два склада БК врага, под Авдеевкой идут тяжелые бои – Генштаб

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Силы обороны держат оборону и наносят врагу значительные потери. За сутки они отбили 19 атак оккупантов в районе Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского, Невельского Донецкой области.

Силы обороны поразили два склада БК врага, под Авдеевкой идут тяжелые бои – Генштаб

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 16 атак.

Силы обороны поразили два склада БК врага, под Авдеевкой идут тяжелые бои – Генштаб

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака оккупантов западнее Вербового Запорожской области.

Силы обороны поразили два склада БК врага, под Авдеевкой идут тяжелые бои – Генштаб

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают держать позиции и отражать штурмы оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурма.

Силы обороны поразили два склада БК врага, под Авдеевкой идут тяжелые бои – Генштаб

Не прекращал враг накануне и обстреливать территорию Украины. В общей сложности оккупационные войска за сутки нанесли 13 ракетных и 66 авиационных ударов, совершили 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары враг нанес по населенным пунктам Старица, Ивановка, Кисловка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Константиновка, Александрополь, Авдеевка, Курахово, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области; Новодаровка, Орехов Запорожской области; Качкаровка, Красный Маяк Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Напомним, в вечерней оперативной сводке 8 февраля в Генштабе рассказали, что ВСУ отбили попытку штурма оккупантов и продолжают удерживать плацдармы на левобережье Днепра. По линии фронта произошло 52 боевых столкновения.

Также сообщалось, что накануне бойцы ВСУ сбили вертолет и ликвидировали 910 захватчиков за сутки.

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