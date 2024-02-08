Бойцы ВСУ сбили вертолет и ликвидировали 910 оккупантов за сутки

Защитники Украины накануне уничтожили на фронте 137 единиц российской военной техники и вооружения, в том числе дорогой вертолет и десятки артсистем. Также ликвидировали 910 военнослужащих армии РФ.

В общем на украинской земле враг потерял уже 392 380 живой силы. Данные об этом обновил Генеральный штаб ВСУ.

Так, за прошедшие сутки Силы обороны обезвредили 24 артиллерийские системы (всего 9411), 20 боевых бронированных машин (11 899), 11 танков (6383), одно средство противовоздушной обороны (666) ВС РФ.

В небе во время воздушных вражеских атак защитники уничтожили 31 российскую крылатую ракету (всех 1880) и 14 БПЛА оперативно-тактического уровня (7191). Также воины приземлили вертолет (в общем 325) армии РФ.

Еще бойцы ВСУ сожгли 27 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 12 513), восемь – спецтехники (1505) оккупантов.

Кроме этого, во время полномасштабной войны украинские защитники уничтожили 980 РСЗО, 332 самолета, 24 корабля/катера, подлодку российских захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 71-й отдельной егерской бригады ВСУ уничтожили российский броневик "Тайфун-К" стоимостью $2,5 млн. Это вражеское авто повышенной защищенности среди ночи привезло на позиции оккупантов боеприпасы.

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