Уничтожен российский броневик 'Тайфун-К' за $2,5 млн: артиллеристы показали эффектную работу по врагу

Воины из рядов 71 отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили российский бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун-К". Он ночью привез на позиции захватчиков боеприпасы.

Технику стоимостью 2,5 млн долларов подбили одним снарядом, затем ее окончательно "демилитаризовали" с помощью дронов. Видео эффектного уничтожения показали в ДШВ.

Груженный боеприпасами российский "Тайфун" на позициях захватчиков на одном из направлений воины заметили ночью. Одним-единственным снарядом украинские воины положили конец надеждам оккупантов на пополнение БК.

"Засекли движение транспорта. Мы как раз подстерегали машины... Нам сказали: туда и туда нацелитесь – и давайте. Мы лупонули и так с первого раза и попали. Прямо в БК", – рассказал артиллерист 71 ОЕБр с псевдо "Лось".

Работать даже по таким крупным целям, как российский бронеавтомобиль "Тайфун", в ночное время артиллеристам сложнее, чем при дневном свете. Поэтому дело "добивания" пораженной техники отложили до рассвета.

Завершили начатое артиллеристами операторы БПЛА бригады.

"Под утро нам разведка доложила, где находится цель... Уже стоит цель подбитая. Мне только оставалось зайти на поражение и поразить ее", – отметил оператор БпЛА 71 бригады на псевдо "Малый".

На то, чтобы, по словам "Малого", убедиться, что "эта цель уже уничтожена и действительно никуда оттуда уже не уедет", потратили два fpv-дрона.

"Размен" одного артиллерийского снаряда и двух БпЛА на российский "Тайфун" оказался более чем удачным: такая машина стоит около 2,5 млн. долларов. А самое главное – теперь она точно не будет подвозить на вражеские позиции ни боекомплект, ни пополнение в живой силе.

Напомним, ранее ночную охоту на врага показали в 128-й бригаде ВСУ. Сафари на вражескую технику на украинской земле устроили операторы БПЛА этого подразделения.

Также накануне стало известно, что воины ССО взорвали в Черном море важный объект оккупантов. В рамках спецоперации "Цитадель" защитники взорвали одну из "вышек Бойко" в Черном море. На ней захватчики установили оборудование, увеличивающее дальность и радиус работы разведывательного иранского беспилотника "Мохаджер-6 ". С помощью этого дрона россияне вели разведку для ударов "Шахедами" по критической инфраструктуре Украины в южных регионах.

На той же платформе оккупанты установили РЛС "Нева-Б" для обнаружения надводных объектов – от моторных лодок до кораблей.