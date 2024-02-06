ССО взорвали в Черном море важный объект окупантов: подробности сверхсложной операции 'Цитадель'. Видео

Силы специальных операций провели сверхсложную операцию в Черном море. По ее результатам бойцы захватили важное оборудование врага и подорвали мачту с антенной прямо под носом у оккупантов.

Детали операции, получившей название "Цитадель", сообщили в Telegram ССО ВСУ. Над ней работали операторы 73 морского центра.

Отмечается, что согласно разведданным, на одной из незаконно захваченных добывающих платформ россияне установили оборудование, которое усиливает работу разведывательного иранского беспилотника "Мохаджер-6", а именно увеличивает деятельность и радиус его работы. С помощью этого дрона россияне вели разведку для ударов "шахедами" по критической инфраструктуре Украины в южных регионах.

На той же платформе оккупанты установили платформе РЛС "Нева-Б" для обнаружения надводных объектов – от моторных лодок до кораблей.

Бойцы ССО тщательно спланировали и подготовили спецоперацию, которая должна пройти в условиях постоянного патрулирования авиации и флота РФ. В рамках операции они ночью подошли к платформе на лодках, провели зачистку и заминировали объект.

"Боевая группа отошла на безопасное расстояние и совершила подрыв враждебной цели. В результате захвачено важное оборудование противника и подорвана мачта с антенной", – сообщили в ССО.

Бойцы констатировали, что благодаря операции "Цитадель", корабли смогут безопаснее передвигаться по Черному морю, а возможности врага в северо-западной его части будут ограничены.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также спецназовцы 73 морского центра ССО уничтожили вражескую разведгруппу в Херсонской области. По российским разведчикам отработали снайперы центра.

– На Запорожском направлении операторы одного из подразделений ССО уничтожили два опорных пункта врага. Уничтожение этих пунктов было важно для улучшения тактической ситуации.