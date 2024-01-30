Огонь был точным: снайперы ССО уничтожили вражеских разведчиков в Херсонской области. Видео

На днях спецназовцы 73 морского центра ССО обнаружили ночью вражескую разведгруппу в Херсонской области. По российским разведчикам отработали снайперы центра.

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В итоге были ликвидированы трое российских оккупантов. Как это было, показали в Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины.

"Во время ночного наблюдения на Херсонском направлении снайперы 73-го морского центра ССО обнаружили группу противника. По группе был открыт огонь, в результате чего уничтожены трое военнослужащих противника. Наши операторы ведут постоянное наблюдение в своем районе ответственности и уничтожают все попадающие в их прицелы цели Двигаемся дальше!" – отметили спецназовцы.

На опубликованном ССО видео видны российские захватчики, оказавшиеся в прицеле украинских снайперов. Несколько точных выстрелов навсегда прекратили вражескую разведку в исполнении этой конкретной разведгруппы.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные сбили Су-34 над Луганщиной. С помощью таких захватчики наносят ракетно-бомбовые удары по территории нашего государства.

Всего к утру 30 января с начала полномасштабной войны Силы обороны уже уничтожили 332 самолета и 324 вертолета оккупантов. Уничтоженный накануне Су-34 вошел в свежую сводку Генштаба ВСУ.