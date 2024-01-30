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Украинские военные сбили Су-34 над Луганщиной: в Генштабе раскрыли подробности
Воины Сил обороны Украины сбили российский истребитель Су-34 над Луганской областью.
Об этом во вторник, 30 января, рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона. По его словам, истребитель-бомбардировщик был поражен в понедельник, 29 января.
В утренней сводке Генштаба ВСУ о потерях армии оккупантов говорилось об уничтожении вражеского самолета, однако деталей не раскрывалось.
По состоянию на утро 30 января с начала полномасштабной войны Силы обороны уже уничтожили 332 самолета и 324 вертолета.
Примечательно, что накануне в минобороны РФ хвастались, что их Су-34 бомбили позиции украинских защитников на Лиманском направлении неуправляемыми авиабомбами ФАБ-500.
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