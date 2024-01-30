Минус самолет и 960 оккупантов: Генштаб ВСУ озвучил потери врага за сутки

Силы обороны Украины за сутки 29 января ликвидировали ? солдат российской армии. На сегодня потери живой силы врага на нашей земле достигают 384 140.

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Накануне захватчиков также лишили 156 единиц техники и вооружения, в частности самолет захватчиков. Данные об этом по состоянию на 30 января обновил Генеральный штаб ВСУ.

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