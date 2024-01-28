Оккупанта уничтожили с расстояния 1 км: 'Призраки Бахмута' показали эффектное видео

Украинские снайперы продолжают демонстрировать профессионализм в ликвидации врагов с малого расстояния. В частности, под Бахмутом один из защитников ликвидировал оккупанта с дистанции 900 метров.

Видео дня

Такую точность показал снайпер из группы "Призраки Бахмута" отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Видео на днях появилось в официальных соцсетях ВСУ.

На кадрах российского оккупанта показали так, как его видел через прицел военный, который в итоге произвел по врагу убийственный выстрел.

У захватчика, шаставшего в населенном пункте Хромово на Бахмутском направлении, не было шансов выжить.

"Дистанция 1 км. BARET MRAD 338 cal", – говорится в посте Сухопутных войск ВСУ с указанием, что выстрел снайпер выполнил из винтовки американского производства 338 калибра.

При єэтом в снайперской группе "Призраки Бахмута" уточнили, что ликвидация оккупанта произошла 25 января. К тому же украинский снайпер обезвредил врага на расстоянии даже менее 1 км – а именно с дистанции 900 метров.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в сети показали видео работы с ликвидации живой силы врага снайпером ГПСУ. Воин с позывным "Одесса" обезвредил двух захватчиков на Бахмутском направлении с украинской винтовки UAR-10.

Двое бойцов Таврической бригады (79 ОДШБр) рассказали о тонкостях снайперской работы, подготовке и ярких случаях на боевых задачах. Они участвовали в боях на многих горячих направлениях фронта, ликвидировав около 400 оккупантов.

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