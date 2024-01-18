Врага ждет только смерть: снайпер со знаковым позывным минуснул двух оккупантов на Бахмутском направлении. Видео

Снайпер Государственной пограничной службы с позывным "Одесса" уничтожил двух российских оккупантов на Бахмутском направлении. Защитник мастерски отработал из украинской винтовки UAR-10.

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Соответствующее видео было показано в Telegram ГПСУ. Там отметили, что россиянам не стоит забывать, что для них прогулки на украинской земле смертельно опасны. Пограничники пообещали и дальше уничтожать врага.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинские снайперы "Призраки Бахмута" отработали по врагу на Бахмутском направлении, несмотря на ухудшение погоды.

"Призраки Бахмута. Дистанция 900 метров, на улице минус 20. Минус оккупант", – прокомментировал кадры генерал.

Подразделение элитных снайперов, состоящее всего из 20 человек, назвали "Призраками Бахмута" после того, как они начали воевать неподалеку от оккупированного города.

Ранее результативную работу своих снайперов показали и в Нацгвардии. В частности, боец прицельным выстрелом с расстояния 654 м ликвидировал вражеского солдата.

Как сообщал OBOZ.UA, в ССО показали, как их снайперы уничтожили российских разведчиков на Купянском направлении. Вражеская ДРГ двигалась в направлении украинских позиций.