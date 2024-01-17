'Дистанция 900 метров, на улице минус 20': Сырский показал, как украинский снайпер метко отработал по врагу. Видео

Известная украинская группа снайперов "Призраки Бахмута" работает на фронте, несмотря на погоду. Эти бойцы сражаются не только на Бахмутском направлении.

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский показал работу снайперов.

"Призраки Бахмута. Дистанция 900 метров, на улице минус 20. Минус оккупант", - так генерал подписал видео отработку украинских защитников по российским военным.

Подразделение элитных снайперов, состоящее из всего 20 человек, назвали "Призраками Бахмута" после того, как они начали воевать неподалеку от оккупированного города. Командир снайперов имеет позывной "Призрак", однако всю группу так назвали из-за их ночных рейдов в Бахмут.

Генерал Сырский утверждает, что цели ВСУ "остаются неизменными: удержание наших позиций и истощение противника путем нанесения ему максимальных потерь". Поэтому работа снайперов также важна для нашей победы.

По словам генерала, Россия надеется вернуть утраченные территории на юге Херсонской и Запорожской областей. ВСУ в ответ проводят контратаки, которые Сырский называет "активной обороной". Командующий утверждает, что в последнее время боевые действия с обеих сторон меньше по масштабу, чтобы сохранить боеприпасы и людей, и "наступления на уровне батальона – большая редкость".

Как сообщал OBOZREVATEL, на Бахмутском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника в районах Григорьевки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Калиновка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

А между тем кафиры в Луганской области изменили вектор штурмовых действий. Если раньше они особенно яростно атаковали Макеевку, сейчас основные усилия врага направлены на Серебрянский лес и Белогоровку.

Также сообщалось, что накануне кафиры попытались штурмовать позиции ВСУ в районе Дибровы и понесли потери. Последствия неудачной для захватчиков атаки в Луганской области воины 63-й ОМБр показали на видео.