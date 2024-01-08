В Нацгвардии показали, как украинские снайперы минусуют оккупантов возле Авдеевки. Видео

Украинские воины продолжают держать оборону на Авдеевском направлении, одновременно существенно "прореживая" ряды оккупантов. Кроме артиллеристов, ракетчиков и пилотов ударных БПЛА, минусуют российских захватчиков и снайперы.

Видео дня

Фрагмент одной из ночных охот снайперов ЦСП "Омега" Национальной гвардии Украины зафиксировали на видео. Его показал командующий Нацгвардией Александр Пивненко.

"Работа снайперов 1 отряда Центра специального назначения Национальной гвардии "Омега" вблизи Авдеевки", – подписал видео командующий НГУ.

Смертельный выстрел украинский снайпер произвел с расстояния 654 метров.

Напомним, накануне, 7 января, аналитики ISW опубликовали очередной отчет по текущей ситуации на полях российско-украинской войны. В нем говорится, что Россия продолжает беспорядочное наступление на Авдеевку, это стоит ей очень дорого.

"Мы не заметили никаких признаков того, что российские силы улучшили свои возможности по планированию и координации наступательных операций, учитывая продолжающиеся дорогостоящие и беспорядочные российские наступательные действия под Авдеевкой", – отметили в ISW.