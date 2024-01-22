Работают день и ночь: украинские снайперы рассказали, как охотятся на российских оккупантов. Видео

Два снайпера 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВС Украины рассказали о тонкостях своей работы, подготовке и поделились наиболее яркими случаями боевых задач. Воины участвовали в боях на многих горячих направлениях, в настоящее время в их списке около четырех десятков ликвидированных воинов РФ.

Видео дня

Видео опубликовал Telegram-канал Десантно-штурмовых войск ВСУ. Кроме интервью, здесь есть и оперативные ночные съемки, и фото ликвидированных оккупантов.

"Все зависит от конкретной ситуации, от дистанции. Лично я как-то себе пулеметчика нашел. Расстояние там было маленькое, где-то 200 метров, но там кусочек головы торчал. Я сработал на опережение и с первого выстрела попал, горжусь этим", — рассказывает один из ребят.

Также снайпер добавляет, что в целом цели свои не считает, потому что есть много не подтвержденных. Что касается подтвержденных, то на обоих с напарником 40 ликвидированных оккупантов наберется.

"Увидел цели, которые шли настолько близко друг от друга, что я сначала даже не поверил, что такое возможно, — рассказывает другой воин. — Они шли друг за другом, как гусеничка. И тогда даже не из винтовки, а из обычного автомата я поразил эти три цели. Я никогда такого не видел. Зная, что этот участок почти всегда простреливался, даже не знаю, на что они рассчитывали".

В общем, ребята говорят, снайпер – это многослойная профессия. Они не просто лежат и стреляют из винтовки, как многие думают. Снайпер должен знать инженерную специальность, уметь работать из гранатомета, автомата. Нужно владеть всеми видами оружия, кроме артиллерии.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как бойцы "Азова" с помощью беспилотников минусуют личный состав врага. На опубликованном видео видно, как операторы БПЛА легендарной бригады обнаруживают места базирования войск страны-агрессора России и сбрасывают на них боеприпасы с помощью дронов. Все происходит ночью. Россияне с ранениями падают на землю и разлетаются в разные стороны.

Также мы сообщали, что в течение двух недель украинские военные восемь раз попали в места базирования врага, а также уничтожили вражеский склад БК и склад с горюче-смазочными материалами на территории РФ. "Бавовна" посетила оккупантов в Запорожской, Донецкой и Херсонской областях Украины, а также в Брянской области страны-агрессора.