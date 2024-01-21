Минус девять объектов врага: ВСУ устроили оккупантам новый сезон 'бавовны'

Воины Сил обороны Украины продолжают наносить удары по объектам оккупационных войск России. В течении двух недель украинские военные восемь раз попали в места базирования врага, а также отминусовали у россиян склад БК и склад с горюче смазочными материалами на территории РФ.

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Карту демилитаризации российской армии опубликовали в воскресенье, 21 января, в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами". "Бавовна" посетила оккупантов в Запорожской, Донецкой и Херсонской областях Украины, а также в Брянской области страны-агрессора:

Токмак + район, Запорожская область – два попадания в базирование;

Бердянск, Запорожская область – попадание в базирование;

Херсонский район – попадание в базирование;

Мелитополь, Запорожская область – попадание в базирование;

Пологовский район, Запорожская область – минус БК;

Бахмутский район, Донецкая область – попадание в базирование;

Донецк – попадание в базирование;

Скадовский район, Херсонская область – попадание в базирование;

Клинцы, Брянская области России – попадание в склад ГСМ.

Ранее в британской разведке сообщили, что за последние дни потери российской военной техники увеличились на 88%. В частности, захватчики начали терять почти вдвое больше танков. Это связано с тем, что оккупанты существенно увеличили интенсивность наступательных действий по всему фронту.

В Генеральном штабе ВСУ утром 21 января проинформировали, что за прошлые сутки защитники Украины отминусовали 760 оккупантов. Всего Силы обороны Украины с начала российского вторжения 697 дней назад ликвидировали уже 376 030 личного состава армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение четырех месяцев наступательных действий под Авдеевкой потери россиян уже сопоставимы с потерями СССР на войне в Афганистане. Об этом в рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

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