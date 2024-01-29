Оккупантов ждет только смерть: воины ССО разнесли опорные пункты врага на Запорожском направлении. Видео

Во время проведения разведки на Запорожском направлении операторы одного из подразделений ССО обнаружили и разнесли вдребезги два опорных пункта врага. Уничтожение этих пунктов было важно для улучшения тактической ситуации.

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Видео работы воинов опубликовали в официальном Telegram-канале Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Огневые удары по враждебным целям были нанесены с помощью ударных БпАК.

В результате успешной атаки опорные пункты вместе с тяжелыми техническими средствами и личным составом противника были полностью уничтожены.

Кроме того, чтобы еще раз напомнить оккупантам, что это – территория Украины и их присутствие здесь временная, операторы с помощью беспилотника установили сине-желтое знамя на место разрушенных вражеских опорных пунктов.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили на фронте 113 единиц вооружения и военной техники оккупационной армии РФ. Также ее ряды проредили на 1070 солдат и офицеров.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники из 63-й отдельной механизированной бригады "переполовинили" группу российских оккупантов вблизи Кременной в Луганской области. Вражеские солдаты получили сброс с FPV-дрона.

Напомним, что спецназовцы подразделения "КОРД" на левобережье Херсонщины уничтожили с помощью дронов два автомобиля оккупантов.