Работает 'Корд': в ОВА показали уничтожение оккупантов на левобережье Херсонщины. Видео

На левобережье Херсонщины Силы обороны Украины продолжают удерживать плацдарм и уничтожать захватчиков. В частности, в "демилитаризации" и "денацификации" вражеских войск украинским воинам очень помогают FPV-дроны.

Видео дня

Один из примеров боевой работы спецназовцев подразделения КОРД Национальной полиции Украины показал на видео глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Вражеские автомобили они, по словам чиновника, уничтожили с помощью дронов, которые передала ОВА.

"Уничтожение россиян на левобережье Херсона продолжается. На видео – работа спецназовцев подразделения КОРД. Бойцы обнаружили два автомобиля оккупантов, которые тут же были поражены с помощью приобретенных нами FPV-дронов", – отметил Прокудин.

Проводя аэроразведку, воины обнаружили два автомобиля, которые использовали захватчики. По обоим были нанесены удары с помощью FPV-дронов. Больше на этих автомобилях оккупанты ездить не смогут.

"Продолжаем снабжать наших Защитников и Защитниц всем необходимым. Ведь таких видео должно быть больше, а россиян – меньше", – добавил Прокудин.

Напомним, всего накануне, 27 января, по всей линии фронта было уничтожено 740 оккупантов. Безвозвратные потери врага в живой силе с начала полномасштабного вторжения составили 382 110 человек. Кроме того, российская армия за минувшие сутки лишилась около 80 единиц техники и вооружений.