Уничтожено 740 оккупантов и 19 ББМ врага: Генштаб отчитался о потерях РФ

Защитники Украины во время боев на фронте 27 января ликвидировали 740 военнослужащих российской оккупационной армии. Так, на сегодня количество "демилитаризованной" на украинской земле живой силы врага составляет 382 110.

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Также за прошедшие сутки наши воины пополнили список потерь захватчиков 78 единицами вооружения и военной техники. Данные об этом по состоянию на 28 января – 704-е сутки полномасштабной войны – обновил Генеральный штаб ВСУ.

Согласно им, накануне защитники сожгли 19 боевых бронированных машин (в общем 11 671), 12 артиллерийских систем (9097) и девять танков (6280) ВС РФ.

Бойцы Сил обороны обезвредили четыре российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 7041). Кроме этого, отминусовали у оккупантов 31 единицу автомобильной техники и автоцистерн (всего 12 103), три – специальной техники (1436).

Остальная уничтоженная ВСУ техника и вооружение армии РФ в списке ее потерь выглядят так: 1845 крылатых ракет, 975 РСЗО, 660 средств ПВО, 331 самолет, 324 вертолета, 23 корабля/катера, подлодка.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники из 63-й ОМБр и 23-го стрелкового батальона уничтожили две ББМ и танк оккупантов под Кременной на фронте в Луганской области. Экипажи вражеских машин, очевидно, тоже "демилитаризировались".

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