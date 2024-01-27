'Охота' удалась: защитники Украины под Кременной уничтожили две вражеские БМП и танк. Видео

Российские оккупационные войска понесли очередные потери в Луганской области. Защитники Украины под Кременной уничтожили две вражеские БМП и танк.

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Соответствующее видео появилось в распоряжении OBOZ.UA. На кадрах показана работа героев-защитников 63-й ОМБР и 23-го отдельного стрелкового батальона.

В целом оккупанты на Лиманском направлении под Кременной от рук этих защитников потеряли за один раз три единицы техники.

Кадры аэроразведки показывают, что от российского танка остался только обгоревший корпус. Экипаж вражеской машины, по-видимому, также был уничтожен.

Такая же участь постигла и две БМП путинской армии.

Стоит отметить, что 26 января украинские воины "денацифицировали" 770 российских захватчиков. Также уничтожены 44 единицы военной техники и вооружения врага.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия взыскала под Авдеевку десятки тысяч резервистов. Оккупанты ведут подготовительную работу к новой битве по старым принципам мясных штурмов.

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