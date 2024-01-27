Минус еще 770 оккупантов: в Генштабе обновили данные по потерям врага

В течение суток 26 января украинские воины "денацифицировали" 770 российских захватчиков. Также уничтожены 44 единицы военной техники и вооружений врага.

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В частности, российская армия накануне лишилась шести танков и восьми единиц спецтехники. Обновленные данные по потерям России в войне опубликовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Ликвидировав 26 января 770 оккупантов, Силы обороны Украины довели бесповоротные потери РФ в живой силе за время полномасштабной агрессии до 381 370 человек.

Также россияне за сутки потеряли шесть танков (в общей сложности их уничтожено уже 6 271), 15 боевых бронированных машин (всего 11 652 единицы ликвидированы), три артиллерийские системы (всего 9 085) и восемь единиц спецтехники (1433).

Свое отлетали накануне четыре БПЛА оперативно-тактического уровня (всего приземлено 7037) и отъездили восемь единиц автомобильной техники и автоцистерн (с 24 февраля 2022 года их уничтожено уже 12072).

Неизменным в сравнении с предыдущей оперативной сводкой осталось количество уничтоженных РСЗВ (972), средств ПВО (660), самолетов (331), вертолетов (324), а также крылатых ракет (1845), кораблей/катеров (23) и подводных лодок (одна).

Напомним, накануне стало известно, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла, по меньшей мере, 3 тысячи офицеров. 800 из них были в звании от майора и выше. Об этом говорится в расследовании российской службы ВВС и "Медиазоны".

Журналисты совместно с командой волонтеров установили имена 43 014 российских оккупантов, которые были ликвидированы на войне в Украине. Реальные потери, отмечается в публикации, превышают эту цифру не менее чем вдвое.