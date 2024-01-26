Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла 3 тыс. офицеров: 800 из них были в звании от майора и выше

Журналисты Российской службы Би-би-си и "Медиазоны" совместно с командой волонтеров установили имена 43 014 российских оккупантов, которые были ликвидированы на войне в Украине. Реальные потери превышают эту цифру не менее чем вдвое.

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Об этом сообщает BBC. Только за последние две недели исследователи подтвердили гибель почти 1,3 тысячи солдат.

Россия продолжает терять на фронте высококвалифицированные кадры. Всего с начала полномасштабного вторжения подтверждена гибель 3079 офицеров. 800 из них были в звании от майора и выше.

При этом сильнее всего на боеспособность подразделений влияет потеря младших офицеров. На сегодняшний день известно о гибели 2278 военных в звании от лейтенанта до капитана.

"Их потеря, по мнению экспертов, ведет к серьезной потере тактической слаженности. Проще говоря, подразделения начинают действовать по-разному, мешая друг другу на поле боя и попадая под дружеский огонь", – пишут журналисты.

В то же время основная нагрузка на фронте лежит на мобилизованных, добровольцах и заключенных. Вербовка последних в колониях активно продолжается в последние месяцы.

Реальное количество погибших, как указывают исследователи, значительно выше. Они ведут статистику только по открытым данным, к которым относятся заявления чиновников, СМИ, посты родственников погибших воинов в соцсетях, а также сведения с мест захоронений. В общей сложности, по минимальным оценкам, реальное количество погибших может составлять не менее 86 тысяч человек.

По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава вражеского войска в войне против нашей страны достигают уже 380 600 захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ВСУ уничтожили около 24 операторов дронов армии РФ. "Демилитаризация" живой силы врага произошла на военном полигоне во временно захваченном Иловайске Донецкой области.

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