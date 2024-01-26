Точно в цель: появились кадры уничтожения российских операторов дронов на полигоне в Иловайске. Видео

Украинские военные атаковали военный полигон во временно оккупированном Иловайске Донецкой области. Там были убиты не менее 24 операторов дронов.

Видео дня

Об этом ранее писал OBOZ.UA. Военные Украины официально не брали на себя ответственность за этот удар. Однако именно украинские защитники показали видео уничтожение 24 солдат РФ на полигоне у поселка Покровк под Иловайском.

Известно, что были убиты операторы беспилотников проекта "Судный день" из так называемого батальона Судоплатова. В псевдореспублике рассказывают, что командир разослал людям сообщения о времени и месте проведения тренировки через бот, потому и появилась возможность ударить по полигону. Также говорят, что на полигоне было более 150 человек.

Обстрел был произведен из реактивной системы залпового огня HIMARS. По крайней мере, так полагает враг.

Также сообщалось, что в России в селе Еловое под Красноярском вспыхнул мощный пожар на цехе по производству аэроволнов. Около 40 человек эвакуированы, над местом ЧП поднялась стена огня и черного дыма.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском городе Туапсе в Краснодарском крае прозвучала серия взрывов. После них вспыхнул мощный пожар на входящем в состав нефтяной компании "Роснефть" местном нефтеперерабатывающем заводе.

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