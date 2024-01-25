Оккупанты пожаловались на атаку ВСУ на полигон в Иловайске: в рядах войск Путина есть потери

Россияне пожаловались на взрывы на военном полигоне в оккупированном Иловайске Донецкой области. В результате атаки, в которой оккупанты обвинили ВСУ, есть погибшие и раненые солдаты РФ.

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Взрывы на полигоне в Иловайске случились днем 24 января, об этом сообщили местные паблики и жители. Пока ни одна из сторон российская или украинская официально не уведомила об этом обстреле.

Как сообщают в российских Telegram-каналах, результатом обстрела, вероятно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, на военном полигоне вблизи поселка Покровка есть погибшие и раненые российские солдаты.

Точное количество пострадавших пока не известно.

Ранее сообщалось, что в России в селе Еловое под Красноярском утром 25 января вспыхнул мощный пожар на цехе по производству аэролодок. Около 40 человек эвакуированы, над местом ЧП поднялась стена огня и черного дыма.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в среду, 24 января, в российском городе Туапсе в Краснодарском крае раздалась серия взрывов. После них вспыхнул мощный пожар на входящем в состав нефтяной компании "Роснефть" местном нефтеперерабатывающем заводе.

Напомним, что ночью 24 января произошла атака дронов на Орел в России. В результате налета повреждено несколько домов в Северном и Железнодорожном районах города.

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