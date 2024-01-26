Минус 990 оккупантов и восемь танков: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага

Силы обороны Украины уничтожили за сутки 65 единиц военной техники и вооружения оккупантов. Также в боях на фронте защитники ликвидировали 990 солдат армии РФ.

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Потери личного состава вражеского войска в войне против нашей страны уже достигают 380 600 захватчиков. Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ, обновленные по состоянию на 26 января.

Согласно им, накануне украинские воины сожгли 16 боевых бронированных машин (всего 11 637), 15 артиллерийских систем (9082), восемь танков (6265) ВС РФ.

Кроме того, бойцы обезвредили российскую крылатую ракету (всех 1845), а еще 20 единиц автотехники и цистерн из ГСМ (12 064), пять – спецтехники (1425).

С начала российского вторжения почти два года назад ВСУ уничтожили также 7033 БПЛА оперативно-тактического уровня, 972 РСЗО, 660 средств ПВО, 331 самолет, 324 вертолета, 23 корабля/катера, подлодку армии страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ВСУ уничтожили около 24 операторов дронов армии РФ. "Демилитаризация" живой силы врага произошла на военном полигоне во временно захваченном Иловайске Донецкой области.

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