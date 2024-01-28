Прямое попадание: воины 63-й бригады эффектно переполовинили штурмовую группу оккупантов под Кременной. Видео

Украинские защитники из 63-й отдельной механизированной бригады "переполовинили" группу российских оккупантов вблизи Кременной в Луганской области. Вражеские солдаты получили сброс с FPV-дрона.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram 63-й омбр. На кадрах видно, как в результате прямого попадания несколько захватчиков по меньшей мере получили тяжелые ранения.

63 ОМБр – соединение механизированных войск сухопутных войск ВС Украины. Бригада была сформирована на основании совместной Директивы Минобороны и Генштаба ВСУ в 2017 году из военнослужащих частей оперативного командования "Запад". Все они участвовали в АТО на территории Донецкой и Луганской областей.

Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину осенью 2022 года бригада воевала на Херсонском направлении.

Напомним, Telegram-канал "Досье шпиона" сообщил, что в результате удара по полигону оккупантов вблизи Иловайска 24 января, где проходила подготовка операторов FPV-дронов "батальона Судоплатова", были ликвидированы 38 военных РФ, ранены 20, еще двое – пропали без вести. Удар был нанесен тремя ракетами РСЗО HIMARS.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Военнослужащие из бригады "Стальная граница" уничтожили два внедорожника российских оккупантов. По технике врага нанесли удары FPV-дронами.

– Спецназ подразделения "КОРД" на левобережье Херсонщины уничтожил с помощью дронов два автомобиля оккупантов.