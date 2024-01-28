Ударом по полигону в Иловайске ВСУ ликвидировали 38 оккупантов: всплыли новые детали

В результате удара по полигону оккупантов вблизи Иловайска 24 января, где проходила подготовка операторов FPV-дронов "батальона Судоплатова", были ликвидированы 38 военных РФ, ранены 20, еще двое – пропавшие без вести.

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Кроме того, при ударе были ликвидированы два инструктора проекта. Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона", который ведется от имени сотрудника одной из спецслужб.

По данным канала, на "Восточном полигоне" оккупантов из батальона "Судоплатова" проходил экзамен операторов FPV-дронов.

Удар был нанесен тремя ракетами РСЗО HIMARS.

А заявления росСМИ о том, что организаторы распространяли сообщения о времени и месте проведения экзамена в открытом Telegram-чате, из которого якобы и подчерпнули информацию ВСУ, не совсем соответствует действительности, пишет "Досье шпиона".

Дело в том, полигон под Иловайском регулярно проходит в "сводках осведомленности" ВСУ, которые регулярно перехватываются разведкой РФ. То есть большое количество российских офицеров знало об угрозе, сообщает канал.

Более того, полигон служит не только в качестве тренировочной базы, а и склада выдачи FPV-дронов, что еще больше повышает интерес ВСУ к данной цели

"Оставалось лишь дождаться удачного момента, который и стал днем сдачи экзамена "судоплатовцев", когда на полигон прибыло около сотни военнослужащих", – пишет "Досье шпиона".

Как сообщал OBOZ.UA:

– О взрывах в районе Иловайска сообщили местные пропагандистские паблики днем 24 января. Сообщалось о по меньшей мере 24 ликвидированных оккупантах, всего на полигоне было 150 человек.

– Украинские военные показали видео уничтожения вражеских операторов БПЛА под Иловайском. Российские пропагандисты обвинили командиров оккупантов в том, что те якобы открыто писали о месте и времени подготовки.

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