Украинские пограничники уничтожили два внедорожника оккупантов: взрывное видео

Воины Сил обороны Украины показали новое видео с фронта, снятое FPV-дронами. Двумя БПЛА наши защитники уничтожили два внедорожника российских оккупантов.

Видео дня

Ролик в воскресенье, 28 января, обнародовала в Facebook Государственная пограничная служба Украины. Операции провели военнослужащие из бригады "Стальная граница", сформированной в рамках кампании Гвардии наступления.

Видео снято в неназванном населенном пункте. Украинская аэроразведка заметила два внедорожника, которые использовали вражеские войска. Машины были припаркованы на дороге.

FPV-дроны пограничников успешно выполнили свое предназначение. У российских захватчиков стало на две единицы техники меньше.

Добавим: в течение 27 января защитники нашей страны ликвидировали 740 военнослужащих российской оккупационной армии. Количество "демилитаризованной" на украинской земле живой силы врага достигло 382 110.

Также за прошедшие сутки наши воины пополнили список потерь захватчиков 78 единицами вооружения и военной техники.

Как ранее писал OBOZ.UA, за неделю с 21 по 28 января армия РФ потеряла в Украине 6080 захватчиков. Кроме того, украинские защитники обезвредили 952 единицы оружия и военной техники врага.

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