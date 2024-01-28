За неделю в Украине уничтожено почти 1000 единиц военной техники РФ: сводка

За неделю с 21 по 28 января оккупационная армия РФ потеряла в Украине 6080 человек живой силы. Кроме того, украинские защитники обезвредили 952 единицы оружия и военной техники врага.

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Такие данные обнародовал первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк. По его словам, оккупанты понесли существенные потери в вооружении и технике.

В частности, воины Сил обороны Украины уничтожили:

– 99 танков,

– 205 боевых бронированных машин,

– 222 артиллерийских системы,

– четыре РСЗО,

– пять установок ПВО,

– 241 единицу автотехники,

– 44 единицы спецтехники.

Кроме того, защитники Украины обезвредили 27 ракет и 105 беспилотников врага.

Как сообщал OBOZ.UA, в 47-й ОМБр ВСУ рассказали, что под Авдеевкой есть небольшой участок размером с футбольное поле, где лежат больше сотни ликвидированных оккупантов. Армия врага несет большие потери, но продолжает попытки захватить город.

Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, за минувшие сутки в Украине были ликвидированы около 740 военных РФ. С начала полномасштабного вторжения на "концерт Кобзона" отправились 382 110 оккупантов.

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