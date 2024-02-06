Техника оккупантов уничтожается прямо на ходу: в 128-й бригаде показали ночную охоту на врага. Видео

Украинские защитники показали, как охотятся на врага по ночам. На кадрах видно, как операторы БПЛА 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады сбрасывают "подарки" оккупантам, после чего их техника взрывается прямо на ходу.

Их опубликовали в Facebook 128 ОГШБр. Бойцы отметили, что российские оккупанты вызывают у всех нормальных людей чувство отвращения и желание как можно быстрее от них избавиться любым способом.

Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что в операционной зоне ОСУВ "Таврия" украинские защитники и защитницы нейтрализовали или уничтожили 190 БПЛА разных типов и 34 единицы вражеской техники. Кроме того, ликвидированы и 3 вражеских станции РЭБ "Гарпия".

Также артиллеристы 77 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ четким выстрелом уничтожили вражеский склад с боеприпасами. Их работа сопровождалась феерическим взрывом.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Управлении стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ сообщили, что за время полномасштабной агрессии России против Украины Силы обороны вывели из строя около трети Черноморского флота РФ. Утоплено или существенно повреждено 24 корабля и одна подлодка.

– Силы специальных операций ВСУ провели сверхсложную операцию в Черном море, по результатам которой бойцы захватили важное оборудование врага и взорвали мачту с антенной прямо под носом у кафиров.