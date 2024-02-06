Артиллеристы ДШВ четким выстрелом уничтожили склад боеприпасов врага: зрелищное видео

Украинские воины продолжают "демилитаризацию" российской оккупационной армии в Украине, в частности, "охотятся" они на вражеские склады боеприпасов. Очередной такой объект взорвали воины 77 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ.

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Уничтожение склада сопровождалось феерическим взрывом. Как это было показали в Десантно-штурмовых войсках.

"Воины артиллерийской батареи 4-го батальона четким выстрелом отработали вражеский склад с артиллерийскими боеприпасами. Зрелище, на которое можно смотреть вечно, ведь каждый уничтоженный склад БК облегчает жизнь пехотинцев, держащих оборону на переднем крае", – прокомментировали яркие кадры в ДШВ.

Напомним, в начале февраля фонд "Повернись живим" запустил свой крупнейший проект с бизнесом. Совместно с АЗК ОККО фонд приступил к сбору "ОКО ЗА ОКО 3". Цель проекта – собрать 500 миллионов гривен для Десантно-штурмовых войск.

Собранные средства пойдут на обеспечение рот ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБАК) в 10 подразделениях ДШВ боевыми пульстронами – комплексами разведки и уничтожения, каждый из которых стоит 50 миллионов гривен и состоит из ударных и разведывательных дронов, транспорта, связи и всего необходимого для управления.