Уничтожены три вражеские станции РЭБ 'Гарпия': Тарнавский рассказал об успехах на Таврическом направлении

В операционной зоне ОСГВ "Таврия" украинские защитники и защитницы нейтрализовали или уничтожили 190 БПЛА разных типов и 34 единицы вражеской техники. Кроме того, ликвидированы и 3 вражеские станции РЭБ "Гарпия".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский. Также, по его словам, за прошедшие сутки враг нанес 21 авиаудар, провел 73 штурмовых действия и совершил 732 артиллерийских обстрела.

По его словам, общие потери оккупантов за минувшие сутки составляют 483 человека и 34 единицы военной техники (не считая БПЛА). Это, в частности, 5 танков, 13 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, 5 единиц спецтехники и один склад боеприпасов.

"Гарпии", которые ликвидировали наши защитники, – это вражеские системы радиоэлектронной борьбы. Они изготовлены в формате рюкзаков и направленных антенн, которые необходимо держать в руках. Существуют такие системы в четырех вариантах, отличающихся количеством антенн и частотных диапазонов, а также мощностью: 155, 195, 205 и 225 Вт.

Ранее OBOZ.UA писал, что на Таврическом направлении украинские защитники уничтожили российский ЗРК "Бук-М2" и 235 БПЛА разных типов, 5 танков, 13 ББМ, 10 артсистем и 2 средства ПВО.

Также мы сообщали, что украинские военные сбили над Луганщиной российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Эти самолеты оккупанты активно применяют для нанесения ракетно-бомбовых ударов по Украине.

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