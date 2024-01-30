У врага минус ЗРК 'Бук-М2', пять танков и не только: Тарнавский озвучил потери оккупантов на Таврийском направлении

После нескольких дней затишья на Таврийском направлении враг снова активизировался. Но ВСУ проводят удачные операции, ликвидируя боевую технику и личный состав оккупантов.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский. Он написал, что ВСУ уничтожили российский ЗРК "Бук-М2" и 235 БпЛА разных типов. Потери личного состава врага составляют 371 человека.

"За сутки противник нанес 37 авиаударов. Почти все — по Донеччине. Также сегодня ночью российские террористы выпустили ракеты "С-300", по Мирнограду и Лисовке Покровского района. Общие наступательные и штурмовые действия продолжаются", — говорится в сообщении.

Кроме того, командующий ОСУВ "Таврия" отметил, что продолжаются активные наступательные и штурмовые действия врага — вчера их было 36, а сегодня уже около 20. За прошедшие сутки противник совершил 1073 артобстрела.

Всего за эти дни оккупанты потеряли 40 единиц военной техники, не считая БпЛА. В частности, это 5 танков, 13 ББМ, 10 артсистем, 2 средства ПВО, 8 автомобилей и единица специальной техники.

Ранее OBOZ.UA писал, что операторы одного из подразделений ССО ВСУ уничтожили БМП врага, пытавшегося поразить наши экипажи беспилотного авиационного комплекса (БпАК). Удачную операцию провели в Херсонской области.

Также мы сообщали, что украинские военные сбили над Луганщиной российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Эти самолеты оккупанты активно применяют для нанесения ракетно-бомбовых ударов по Украине.

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