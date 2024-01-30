Превратили в металлолом: воины ССО уничтожили вражескую БМП, пытавшуюся поразить экипажи БпАК на Херсонщине. Видео

Операторы одного из подразделений ССО ВСУ уничтожили БМП врага, пытавшегося поразить наши экипажи беспилотного авиационного комплекса (БпАК). Удачную операцию провели в Херсонской области.

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Об уничтожении техники кафиров написал Telegram-канал Силы Специальных Операций ВС Украины. К сообщению добавлено оперативное видео, где зафиксирована работа дрона и момент попадания во вражескую технику.

Операторы одного из подразделений ССО во время ночной разведки заметили российскую БМП, которая охотилась за украинскими экипажами БпАК. По враждебной цели было оперативно нанесено огневое поражение ударными дронами, в результате БМП противника уничтожена до отказа, — говорится в сообщении.

Украинские пилоты продолжают свою работу по уничтожению оккупантов на левом берегу Днепра.

Ранее OBOZ.UA писал, что утром 30 января в городе Калуга (Российская Федерация) на территории нефтебазы АО "Калуганефтепродукт" на Грабцовском шоссе упал БПЛА. По данным СМИ, беспилотник был сбит российскими военными.

Также мы сообщали, что в Херсонской области украинские пограничники совместно с Силами обороны уничтожили два российских танка. Цели были поражены с помощью FPV-дронов. Отмечается, что пограничники Херсонского отряда вместе с другими военными формированиями наносят значительные потери кафирам, применяя подразделения аэроразведки.

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