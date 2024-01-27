В Херсонской области FPV-дроны уничтожили сразу два вражеских танка. Видео попало в сеть
В Херсонской области украинские пограничники совместно с Силами обороны уничтожили два российских танка. Цели были поражены с помощью FPV-дронов.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Отмечается, что пограничники Херсонского отряда вместе с другими военными формированиями наносят значительные потери оккупантам, применяя подразделения аэроразведки.
В частности, благодаря совместным действиям защитников были обнаружены и уничтожены два вражеских танка. Цели были поражены с помощью FPV-дронов.
"В очередной раз аэроразведка пограничников провела эффективную работу на левобережье Херсонщины. Итак, цель по цели, сантиметр за сантиметром выгоняем оккупантов с нашей земли и приближаем долгожданную победу!" – говорится в сообщении ведомства.
Ранее военные сил обороны Украины показали, как применяют на передовой против врага новые дроны-камикадзе отечественного производства "Мамонт". Украинским бойцам удалось снять его работу на камеру. Защитники отметили, что ударный беспилотник залетел в траншею российских окупантов.
Кроме того, в Авдеевке Донецкой области оккупанты продолжают совершать пешие штурмы, а также атакуют ВСУ с использованием техники. На этот раз в сети продемонстрировали работу украинских артиллеристов, мощно отразивших танковый прорыв врага под Авдеевкой.
Напомним, накануне стало известно, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла не менее 3 тысяч офицеров. 800 из них были в звании от майора и выше. Об этом говорится в расследовании российской службы BBC и "Медиазоны".
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