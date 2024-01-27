Украинские артиллеристы мощно встретили врага под Авдеевкой: уничтожены танки и пехота оккупантов. Видео

В Авдеевке Донецкой области оккупанты продолжают совершать пешие штурмы, а также атакуют ВСУ с использованием техники. На этот раз в сети продемонстрировали работу украинских артиллеристов, мощно отразивших танковый прорыв врага под Авдеевкой.

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По оккупантам отработали воины легендарного БУАРа 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Соответствующее видео было выложено в Telegram-канале бригады.

Защитники отмечают, что враг продолжает атаковать по всем направлениям и по всей линии столкновения. Однако наши воины дают оккупантам мощный отпор.

В этот раз защитникам удалось уничтожить танки и пехоту оккупационных войск.

"Прилагаем все возможные усилия, чтобы держать наш город", – говорится в сообщении.

Ранее военные сил обороны Украины показали, как применяют на передовой против врага новые дроны-камикадзе отечественного производства "Мамонт". Украинским бойцам удалось снять его работу на камеру. Защитники отметили, что ударный беспилотник залетел в траншею российских оккупантов.

Напомним, накануне стало известно, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла не менее 3 тысяч офицеров. 800 из них были в звании от майора и выше. Об этом говорится в расследовании российской службы BBC и "Медиазоны".

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