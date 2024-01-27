Посетил траншею оккупантов: в ВСУ показали работу украинского дрона 'Мамонт'. Видео

Военные Сил обороны Украины показали, как применяют на передовой против врага новые дроны-камикадзе отечественного производства "Мамонт". Украинским бойцам удалось снять его работу на камеру.

Видео дня

Видео опубликовали на официальном Telegram-канале Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в пятницу, 26 января. Защитники Украины отметили, что ударный беспилотник залетел прямо в траншею российских оккупантов.

На кадрах видно, что украинские военнослужащие сначала засекли место расположения врага, а потом запустили туда "Мамонт". На месте раздался сильный взрыв. Вероятно, у армии России после этой атаки есть раненные и погибшие оккупанты.

На какой именно участке на фронте произошла прожарка вражеского войска, в ВСУ не уточнили.

Разработка дрона "Мамонт" принадлежит производитель и поставщик FPV дронов-камикадзе "Эскадрон". Известно, что этот беспилотник имеет 4-килограммовую боевую часть. Разработка этой техники долгое время держали в тайне. Беспилотник долго тестировали, его технические свойства до сих пор не разглашаются.

"Никому не рассказывали, чтобы не сглазить, тестировали, улучшали, пока не вырастили этого здоровяка", – заявили в компании.

"Он любит делиться 4-килограммовыми подарками с оккупантами. Звучит как реактивный самолет, страха нагоняет за километр", – добавил разработчик.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Национальной гвардии показали, как применение отечественного дрона "Мамонт" в боевых условиях. Бойцы поразили новым беспилотником оккупантов внутри здания.

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