Эффектно вошел: в ВСУ показали применение отечественного дрона 'Мамонт' в боевых условиях. Видео

Новый отечественный беспилотник от разработчика "Эскадрон" отработал в Крынках Херсонской области. Он взорвал укрытие оккупантов боевой частью весом 4 кг.

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Об этом сообщил разработчик в Telegram-канале. Бойцы Нацгвардии поразили оккупантов внутри здания новым отечественным дроном "Мамонт".

На видео БПЛА с 4-килограммовой боевой частью под управлением оператора из спецподразделения "М2" залетел в окно второго этажа дома в оккупированных Крынках, где прятались россияне. После столкновения раздался взрыв, столь мощный, что вылетела оконная рама.

Дрон "Мамонт". Справка

Как сообщает сам украинский производитель и поставщик FPV дронов-камикадзе "Эскадрон", разработка "Мамонта" долго была тайной. Специалисты тестировали беспилотник, его технические свойства до сих пор не разглашаются.

"Никому не рассказывали, чтобы не сглазить, тестировали, улучшали, пока не вырастили этого здоровяка", – заявили в "Эскадроне".

Разработчик также упомянул предшественников "Мамонта" – FPV-дрон PEGAS и его модернизированную версию под названием "Буцефал", уже выполняющих боевые задания на фронте. Новая модель понравилась группе "М" и, вероятно, будет в дальнейшем использоваться украинскими военными.

"Он любит делиться 4-х килограммовыми подарками с оккупантами. Звучит как реактивный самолет, страха нагоняет за километр", – добавил разработчик.

FPV-дроны PEGAS и Everstake уже давно используются подразделениями Вооруженных сил Украины. В частности, сообщалось, что беспилотник от "Эскадрона" сорвал эвакуацию россиян после взрыва Каховской ГЭС.

В мае 2023 года школа "Эскадрон" похвасталась партией улучшенных дронов "Everstake". Этот БПЛА отличается от предшественников увеличенной дальностью действия. По словам волонтеров, один из БПЛА установил рекорд для FPV-моделей, преодолев 14 км от места взлета до поражения цели.

А в июне сообщали об улучшенном "камикадзе" PEGAS+, который получил новую прошивку и конструкцию с увеличенной дальнобойностью и грузоподъемностью. Модифицированный дрон PEGAS+ был приспособлен для нужд подразделений специального назначения и передан лучшим пилотам.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что воины Сил обороны Украины показали эффектное уничтожение российского танка с помощью FPV-дрона. Операцию провели на Авдеевском направлении. Технику противника обнаружили аэроразведчики 1-го отряда Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины.

Также мы писали о том, как украинские пограничники Херсонского отряда продемонстрировали точное уничтожение вражеского автомобиля. Оккупанты пытались замаскировать его, однако FPV-дрон защитников выиграл "игру в прятки".

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