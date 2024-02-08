ВСУ отбили попытку штурма оккупантов и продолжают удерживать плацдармы на левобережье Днепра – Генштаб

Российские оккупационные военные не оставляют попыток выбить украинские подразделения с левого берега Днепра в Херсонской области, однако наши защитники продолжают удерживать здесь плацдармы. За последние сутки Вооруженные силы Украины отразили один вражеский штурм.

В то же время оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер четверга, 8 февраля.

За последние сутки произошло 52 боевых столкновения. В общей сложности враг совершил 13 ракетных и 54 авиационных удара, а также провел 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, в результате этих террористических атак получили ранения и погибли мирные жители, включая детей. Дома многоэтажных жилых зданий и частные домовладения, а также другая гражданская инфраструктура получили значительные разрушения и повреждения.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет свое военное присутствие в приграничных районах, активно совершает диверсионные и разведывательные операции, а также обстреливает населенные пункты с территории РФ. Также наблюдается увеличение плотности минно-взрывных заграждений вдоль украинской границы.

При этом был зафиксирован авиационный удар в районе населённого пункта Старица Харьковской области. Кроме того, противник атаковал более 20 населенных пунктов, включая Карповичи (Черниговская область), Старая Гута, Бачевск, Волфино, Кондратовка, Мирополье, Грабовское, Поповка (Сумская область), Уды, Стрелка, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Тополя. ).

На Купянском направлении наши войска отразили четыре атаки в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка (Харьковская область), где российские оккупанты пытались прорвать оборону. Однако захватчиками были обстреляны более 15 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово (Харьковская область).

На Лиманском направлении Силами обороны отражены три атаки противника в районе населенного пункта Терны (Донецкая область), где враг безуспешно пытался прорвать оборону. Также был зафиксирован авиационный удар в районе населенного пункта Белогоровка (Луганская область). Кроме того, более десяти населенных пунктов подверглись обстрелам, включая Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество (Луганская область) и Терны, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Раздолевка (Донецкая область).

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили три атаки армейской армии в районах населенных пунктов Ивановское и Клищиевка (Донецкая область). Однако под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Клищиевка, Нью-Йорк (Донецкая область).

На Авдеевском направлении нашими военными были отбиты 17 атак в районе населенного пункта Авдеевка, а также еще 5 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону. Кроме того, противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись около 15 населенным пунктам, среди которых Керамик, Очеретино, Новобахмутовка, Ласточкино, Авдеевка и Карловка в Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг 11 раз пытался улучшить свое тактическое положение. Кроме того, противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Курахово и Новомихайловка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Курахово, Победа, Новомихайловка, Екатериновка и Елизаветовка.

На Шахтерском направлении враг не вел наступательных (штурмовых) действий. Однако оккупанты нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Водяное, Старомайорское и Ровнополь Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, включая Водяное, Угледар, Пречистовку, Благодатное, Старомайорское и Ровнополь в Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники успешно отразили атаку западнее Вербового в Запорожской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону. Путинская армия нанесла авиационные удары в районах населенных пунктов Новодаровка и Орехов Запорожской области. Более 20 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, среди которых Левадное, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка, Степное и Каменское в Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не прекращает попыток выбить наши подразделения из плацдармов на левом берегу Днепра. В течение суток была предпринята 1 безуспешная попытка штурма позиций наших войск. Город Херсон и населенные пункты Берислав, Ингулец в Херсонской области Очаков в Николаевской области оказались под артиллерийским и минометным огнем, противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Качкаровка и Красный Маяк в Херсонской области.

В то же время авиация Сил обороны в течение суток нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 складам боеприпасов и 2 артиллерийским средствам российских оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 36-й ОБМП ВСУ установили флаг Украины на левом берегу Днепра, а именно в селе Крынки. оккупанты утверждают, что они находятся под их контролем, украинские же морпехи показали несогласие с этим, но добавили, что там продолжаются тяжелые бои.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!