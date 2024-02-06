Крынки – это Украина: морпехи ВСУ установили сине-желтое знамя на левом берегу Днепра. Видео

Россияне упорно утверждают, что село Крынки в Херсонской области находится под контролем российских армии, и они отбросили украинские войска за Днепр. Но морские пехотинцы из 36-й Отдельной бригады с этим не согласны.

Об этом сообщает Telegram-канал DeepState. Теперь сине-желтый флаг тешит взор украинцам вопреки всей кремлевской пропаганде.

Впрочем, сообщается, что несмотря на это, тяжелые бои продолжаются и радоваться еще рано. Российские оккупанты постоянно подтягивают резервы, пытаясь вытеснить наших бойцов, а также большое внимание сосредоточивают на переправе и правом берегу Днепра.

Как сообщал OBOZ.UA, на левом, временно оккупированном берегу Херсонской области село Крынки исчезло с карты. До того как Россия начала против Украины полномасштабное вторжение, здесь жили люди, а теперь остались руины.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Следует отметить, что Крынки – это уникальный случай в мировой истории войн и конфликтов, когда небольшая группа удерживает плацдарм в противодействии силам, в 200 раз превышающим ее по численности. При этом не обладая тяжелой техникой и действуя на плацдарме исключительно пехотной компонентой, хотя и под прикрытием артиллерии и дронов.

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