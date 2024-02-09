Минус 24 артсистемы и 910 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях ВС РФ

Защитники Украины накануне уничтожили не менее 110 единиц вражеской техники и вооружения. Также ликвидировали в боях 910 оккупантов из РФ.

Количество обезвреженного в полномасштабной войне личного состава российской армии достигает 393 290 солдат и офицеров. Об этом 9 февраля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что за прошедшие сутки украинские воины сожгли 24 артиллерийские системы (всего 9435), 22 боевые бронированные машины (11 921), два танка (6385) и одну реактивную систему залпового огня (981) ВС РФ.

В небе защитники обезвредили 18 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (в общем 7209), а также крылатую ракету (1881).

Кроме того, бойцы Сил обороны отминусовали 38 единиц автомобильной техники и цистерн из ГСМ (всех 12 551), четыре – спецтехники (1509) захватчиков.

С начала вторжения российскую армию также лишили 666 средств ПВО, 332 самолета, 325 вертолетов, 24 корабля/катера, одной субмарины.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 февраля украинские воины уничтожили на Авдеевском направлении российский вертолет Ка-52 ("Аллигатор") из переносного зенитно-ракетного комплекса. Ударную машину защитники "приземлили" вместе с экипажем.

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