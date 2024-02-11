На Днепропетровщине из-за падения обломков дронов возник пожар: есть пострадавший. Фото

Оккупационные войска России во время дроновой атаки по Украине ночью 11 февраля направили "Шахеды и на Днепропетровскую область. Защитники неба сбили БПЛА, но их обломки привели к пожару и повреждениям.

Также в результате атаки пострадал человек. О ситуации рассказал глава областной военной администрации Сергей Лысак, показав и фото того, к чему привели вражеские артобстрелы.

По его словам, над над Днепровским районом ночью силы ПВО уничтожили два дрона-камикадзе (по подсчетам Сил обороны юга – один).

Падение обломков вражеских целей повлекло за собой пожар. Пострадал 39-летний мужчина, но его ранения не тяжелы, поэтому он будет лечиться дома.

Глава ОВА добавил, что российские войска трижды за ночь воскресенья обстреляли из артиллерии Никопольский район. В частности выпустили около десятка снарядов по Мировской и Марганецкой громадам.

В последней поврежден газопровод, два частных дома, заборы. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в одном из сел на Днепропетровщине обнаружили почти целый "Шахед", упавший в поле. После обезвреживания боевой части дрон передадут на исследование.

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