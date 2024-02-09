На Днепропетровщине обнаружили почти уцелевший 'Шахед': как выглядит в деталях. Видео

Украинские правоохранители показали почти целый дрон-камикадзе типа Shahed-136/131, которые Россия запускает по Украине. Вражеский ударный БПЛА упал в поле во время одной из атак и не разорвался.

В дальнейшем боевую часть "Шахеда" обезвредят, а сам дрон отправят на исследование. Видео Национальная полиция Украины опубликовала в соцсетях.

Отмечается, что беспилотник иранского производства, который россияне маркируют как "Герань-2", Силы обороны приземлили буквально на днях. Запущенный войсками РФ по гражданским объектам дрон просто упал на пустыре возле одного из сел Днепропетровщины.

Взрывотехники полиции области обнаружили вражеский аппарат в траве. По их словам, это большая удача – иметь для исследования уцелевший экземпляр ударного БПЛА.

"Боевая часть не взорвалась, все агрегаты на месте. Следующий этап – осторожно снять боевую часть и уничтожить ее", – указал один из правоохранителей.

В полиции добавили, что после этого "Шахед" разберут и отдадут специалистам на исследование.

Как сообщал OBOZ.UA, во время российской атаки ночью 8 февраля защитники неба сбили 11 из 17 ударных БПЛА типа Shahed, в том числе и на Днепропетровщине. А этой ночью, 9 февраля, были уничтожены 10 из 16 "Шахедов".

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