Силы ПВО сбили 26 'Шахедов' на юге во время ночной атаки, – Гуменюк

Силы противовоздушной обороны ночью 11 февраля сбили 26 дронов-камикадзе, которыми Россия атаковала южные регионы Украины. Больше всего целей обезврежено на Николаевщине, где при этом произошло и попадание.

Вражеские беспилотники летели с территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщила в эфире телемарафона, сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, в Николаеве из-за удара "Шахеда" вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте аграрной сферы, один человек получил ранение. Взрывной волной в городе повреждены окрестные жилые дома, частный автотранспорт и газопровод. Кроме этого, обломки сбитого дрона повредили спортивный комплекс в Одессе.

В Силах обороны полдня уточнили, что эта дроновая атака длилась более 5,5 часа. Для врага приоритетом снова была прибрежная полоса инфраструктуры и агропромышленные объекты.

"Результатом боевой работы стало сбитие 26 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136: 18 на Николаевщине, четырех на Одесщине и по одному на Херсонщине, Днепропетровщине, Кировоградщине и Винниччине", – добавили в ведомстве.

Всего ночью силы ПВО сбили 40 из 45 ударных российских беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале февраля Россия на время приостановила атаки "Шахедами" по Украине. По совам Натальи Гуменюк, у врага были сложности, вероятно, он искал новые площадки для запуска ударных дронов.

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