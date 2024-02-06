'Есть сложности': Гуменюк объяснила, почему Россия остановила атаки 'Шахедами'

Россия в последние дни не атаковала Украину "Шахедами" из-за определенных сложностей. Вероятно, оккупанты ищут новые площадки для запуска дронов-камикадзе.

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Об этом рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она отметила, что армия агрессора не запускала "Шахедов" по Украине с выходных.

"Видим, что баражирующие снаряды типа Shahed-131/136 или других модификаций враг в последние дни или по ночам не использовал. В частности, начиная с выходных. По сводкам Воздушных сил видим, что их не было и по другим направлениям. Очевидно, что есть определенные сложности", – сказала Гуменюк.

При этом фиксируется активность грузовых бортов по направлению Тегеран – Москва.

"Не исключено, что они (оккупанты. – Ред.) ищут новые площадки запуска и проводят слаживание подразделений. Для того чтобы выполнять такие задачи, как массированные дроновые атаки, тоже необходимо и научить персонал, и распределить обязанности, и провести общую координацию действий", – объяснила спикер.

По словам Гуменюк, в РФ знают, что места запуска "Шахедов" известны Украине.

"И уроки, которые извлекаются в пример по атаке на Бельбек, они тоже изучают и делают выводы", – добавила спикер.

Общая ситуация, по словам Гуменюк, остается достаточно напряженной, поскольку враг выискивает способы противодействия в условиях, когда борьба с ним достаточно эффективна. В частности, оккупанты пытаются повышать эффективность по другим направлениям: не прекращают обстрелов Чайковской, Куцурубской нромад на Николаевщине, чтобы отвлечь внимание Сил обороны на другие направления.

Кроме того, накануне враг выпустил по Николаевщине ракету Х-59, вполне вероятно, что это разведка боем. Враг таким образом проверяет украинскую систему ПВО, изучает новые маршруты и готовится к очередным ракетным атакам.

"За вчерашний день враг применил точечную ракетную атаку там, где смог применить тактическую авиацию из акватории Черного моря по Николаевщине. Была выпущена ракета типа Х-59, и, по всей вероятности, это такая разведка боем, попытка проверить готовность систем ПВО. Мы видим, что пауза общая, которую враг выдерживает между массированными ракетными атаками, уже достаточно мощная, взвешенная, и это может свидетельствовать о подготовке следующих атак, но и в этих промежутках вот такие точечные атаки – это тоже признак вражеского терроризма. Они применяют ракетные удары по разным направлениям, обнаруживая системы ПВО и пытаясь проложить будущие маршруты таких ударов", – рассказала Гуменюк.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты атаковали Украину "Шахедами" в ночь с пятницы на субботу, 3 февраля. Всего враг запустил по украинским городам и селам 14 БПЛА. Силы ПВО уничтожили девять из них.

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