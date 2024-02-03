Появились спутниковые фото последствий поражения аэродрома 'Бельбек' в Крыму

В сеть попали спутниковые снимки аэродрома "Бельбек" в оккупированном Севастополе, на которых видны последствия удара Сил обороны Украины. Там оккупанты потеряли личный состав и по меньшей мере три самолета.

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Фото опубликовал аналитический проект DeepState 3 февраля. По предварительной информации, на аэродроме был поражен командный пункт врага.

"Потери в личном составе будут известны с течением времени и первыми некрологами в социальных сетях врага", – заявили аналитики.

Накануне спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что оккупанты в результате удара по аэродрому "Бельбек" потеряли по меньшей мере три самолета, а также живую силу. По его словам, лучшее подтверждение – это спутниковые снимки, но еще лучшее – "некрологи в российских пабликах".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Днем 31 января в Крыму прогремела серия взрывов. РосСМИ заявили об атаке "десятками ракет", в сети сообщили о пожаре в районе аэродрома "Бельбек".

– В сети показали кадры пожара на аэродроме "Бельбек", охватившего скопление техники.

– Командующий ВС ВСУ Николай Олещук поблагодарил "всех, кто присоединился к очищению Крыма от российского присутствия". Юрий Игнат в свою очередь заявил, что в Крыму были атакованы российские объекты, но призвал дождаться подтверждения разведки или спутниковых снимков.

– По данным СМИ, на аэродроме "Бельбек" были ликвидированы десять военных РФ. Среди них – командир эскадрильи истребительного полка Александр Татаренко.

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