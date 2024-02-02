'По меньшей мере там было три самолета': Игнат рассказал о последствиях удара по аэродрому 'Бельбек' в Крыму

Украинские защитники в результате атаки на аэродром "Бельбек" в оккупированном Крыму поразили по меньшей мере три самолета оккупантов и живую силу врага.

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Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона 2 февраля. Он отметил, что больше данных по результатам удара может иметь украинская разведка, в то же время Воздушные силы также пользуются разными источниками.

"Лучшее подтверждение – это спутниковые снимки, где можно что-то разглядеть. Но еще лучшее подтверждение – это некрологи в российских пабликах. Это то, что они сами признают и публикуют информацию о поражениях. По меньшей мере там было три самолета, затем личный состав определенный был уничтожен", – рассказал Игнат.

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